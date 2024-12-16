بشار الأسد في بيان عاجل: غادرت إلى روسيا بعد انهيار الجيش السوري

صدر بيان عاجل اليوم الاثنين منسوب إلى الرئيس السوري بشار الأسد، يشرح فيه كيف غادر سوريا بعد انهيار الجيش السوري أمام تحركات عناصر الفصائل المعارضة السورية المسلحة بقيادة أحمد الشرع، واستيلائها على كافة المواقع القيادية في محافظات سوريا.



وقال البيان الذي نشرته قناة الرئاسة السورية على "تليجرام": "مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها".



وأضاف البيان: “عند الوصول لقاعدة حميميم صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر”.



واختتم البيان بقوله: "مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شئ يصبح المنصب فارغا لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه".