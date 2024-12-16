محافظ الشرقية يستمع لمشاكل الأسر الأولى بالرعاية

إلتقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً من المواطنين وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية، فضلاً عن إعطاء أولوية لذوى الإحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع وتقديم جميع التسهيلات والدعم لهم من كل مؤسسات الدولة.

في بداية اللقاء رحب محافظ الشرقية بالحضور من المواطنين وأعضاء الجهاز التنفيذي، مؤكداً تلبية كافة الطلبات ، وحرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، والإستماع إليهم، والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام أبناء وأهالي الشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ ، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة و العمل ووكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، ورئيس مركز ومدينة منيا القمح ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى و مدير عام بحوث العمالة بمديرية العمل و مديرة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ، ومندوب عن مؤسسة تكافل، ومديرة إدارة صندوق الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمديرة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصرية

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية فورية لـ6 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، وذلك لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة ، فضلاً عن توفير مستلزمات مشروعات لكلاً من (المواطنة د .م.م ) من مركز الزقازيق والمواطنة (ب .أ .م من مركز كفر صقر ) والمواطنة (ع. أ. م ) من مدينة العاشر من رمضان من الأسر الأولى بالرعاية ليعينهن على تحمل أعباء المعيشة .

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص ل 6 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم .

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء حفيد" المواطنة ب .أ .م من مركز كفر صقر من المصروفات المدرسية لكونها من الأسر الأولى بالرعاية.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بفحص حالة المواطن (م .أ.أ ) من مركز بلبيس وتوفير العلاج المناسب له لكونه يعانى من إنزلاق غضروفى .

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

والجدير بالذكر أنه على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية ، بالديوان العام وطبقاً لتاريخ التقدم.