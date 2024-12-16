فيفا يعلن تصدر المنتخب المصري للسيدات المركز الخامس عربيا

تقدم فريق المنتخب المصري لسيدات كرة القدم، في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن فيفا، لشهر ديسمبر الجاري ، ليصبح بالمركز الـ92، والمركز الخامس عربيا.

المنتخب المصري يتقدم بمركز

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري كان في تقدم دائم في التصنيف العالمي حيث كان في المركز الـ93 عن شهر أغسطس.

ويحتل منتخب المغرب المركز 61 عالميا والأول عربيا، فيما يحتل الأردن المركز 74 عالميا والثاني عربيا.

وعن منتخب تونس فيحتل المركز 78 عالميا والثالث عربيا، وأما الجزائر فيحتل المركز 84 عالميا والرابع عربيا.

وتأتي البحرين في المركز 93 عالميا والسادس عربيا.

وعالميًا تصدر منتخب سيدات الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، التصنيف بالمركز الأول .