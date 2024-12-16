حنان فهمي: انتشار الأخبار الزائفة والشائعة وهو ما يُزعزع ثقة المجتمع في الصحافة

قالت حنان فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه في ظل الحديث عن مدونة السلوك المهني، فهناك نقاط محددة لابد من إلقاء الضوء عليها، وأولها انتشار الأخبار الزائفة والشائعة وهو ما يُزعزع ثقة المجتمع في الصحافة.

وشددت فهمي، على ضرورة وضع آليات للحد من هذه المشكلة الكبيرة، لافتة إلى أن جزء كبير من هذه المشكلة يرجع إلى اهتمام عدد من المواقع والمؤسسات بالكم الهائل من الأخبار دون التدقيق في كيفية صناعة الخبر من قبل الصحفين.

وأضافت فهمي، أن لديها مقترح لتمكين الصحفيات، يعتمد على مبدئين وهو خلق بيئة أمان لعمل الصحفيات وتدريبات السلامة الصحفية وحماية بيانات الصحفيات حتى لا تتعرض لتهديد مجتمعي.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.