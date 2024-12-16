الصين تقدم احتجاجا رسميا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلعها

أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين عن معارضتها للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع الصينية.

وقالت إنها تقدم احتجاجا رسميا بشأن هذا الأمر. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخرا عن زيادات في الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 على الواردات من الصين من منتجات التنجستن والرقائق والبولي سيليكون.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن منظمة التجارة العالمية قضت بالفعل بأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية، وأكدت أنها ستتخذ تدابير حازمة لحماية حقوقها ومصالحها، بحسب بيان لها أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة لن تحل عجزها التجاري، في حين أنها ستضر بمصالح المستهلكين الأمريكيين وتسبب دمارا شديدا للنظام الاقتصادي الدولي وأمن واستقرار السلاسل الصناعية العالمية وسلاسل التوريد.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وإزالة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصين.

