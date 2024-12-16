وزارة الرياضة تُحقق فى انهيار جزئي بسقف الصالة الرياضية بمركز شباب التجمع

أكدت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي، أنه أثناء إجراء اختبارات قوة تحمل لسقف الصالة المغطاة بمركز شباب التجمع الأول؛ حدث سقوط جزئي من سقف الصالة في تجربه تحميلية لاختبار قوة وتحمل سقف الصالة.

وبناءً علي تعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجهت لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لمكان الواقعة مع لجنة مختصة للمعاينة، وإثبات الحالة بحضور الشرطة.

وعلى الفور تم إتخاذ الاجراءات اللازمة من تحرير محضر وإخطار الجهات الرسمية بالواقعة.

واتضح من التقرير المبدئي إلى عدم وجود اية إصابات بشرية بالمكان، حيث أنه تحت الانشاء وفى حوزة الشركة المنفذة ولم يتم بعد استلام إداري أو مبدئي للموقع.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة باتخاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.