بالأسماء.. الفائزون في قرعة حج الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، خالص التهنئة لحجاج بيت الله الحرام من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1446 - 2025 ، والتي أُعلن عنها، اليوم، في المؤتمر الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي.

فوز 225 من الحجاج بالوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن القرعة أسفرت عن اختيار 225 حاجا على مستوى المحافظة 68 فائز احتياطيًا، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة لأرض الوطن.

تعرف علي أسماء نتيجة قرعة حج الجمعيات بالوادي الجديد

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، محمد منير العديسي، أن الوزارة أتاحت رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد، حيث يتمكن الآن الحجاج المتقدمين من معرفة نتيجة قرعة الحج إلكترونياً عبر بوابة الحج المصرية لتجهيز أوراقهم اللازمة ومصروفات الحج عقب تحديدها فضلاً عن متابعة خطوات الاستعداد لحج 2025 ما بين الفحص الطبي وإنهاء إجراءات السفر واختيار البرنامج المناسب لكل حاج.

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