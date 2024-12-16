الأهلي للسيدات يستأنف تدريباته بعد خسارته أمام مسار في الدوري

أستانف اليوم الأثنين، فريق الأهلي لكرة القدم النسائية بقيادة ديمتيري لوبوف لمدير الفني، تدريباته وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وذلك للاستعداد للجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري للسيدات.

مباراة الأهلي أمام مسار

وكان آخر مباراة خاضها النادي الأهلي كانت امام فريق مسار ، على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وانتهت المباراة بتقدم فريق مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف ثلاث نقاط من فريق الاهلي، ويتلاقى الفريق أول هزيمة له خلال مبارياته في الدوري الجاري.

وكانت هذه المباراة من المباريات القوية والمثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي الذي كان متصدر للدوري بالعلامة الكاملة قبل الحاق الهزيمة به.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة عشر في يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر .