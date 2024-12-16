الأربعاء.. اتحاد كتاب مصر ينظم ندوة "اللغة العربية في عيون أبنائها"

تنظم شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر عاطف الجندي، ندوة أدبية تحمل عنوان "اللغة العربية في عيون أبنائها"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح الاتحاد بمبنى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك فى إطار احتفالات أعياد اللغة العربية.

و تستضيف الندوة ثلاثة من أبرز الأسماء الشعرية، وهم: الشاعر الدكتور فارس خضر، نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، ورئيس تحرير مجلة الشعر المصرية، وعضو مؤسس في جماعة شعراء غضب.

ومن أعماله الشعرية البارزة: "كوميديا" (1998)، "الذي مر من هنا" (2004)، و"أصابع قدم محفورة على الرمل" (2004)، وله دراسات مهمة في التراث الشعبي مثل: "ميراث الأسى: تصورات الموت في الوعي الشعبي" و*"العادات الشعبية والموروث الخرافي"*.

كما تستضيف الندوة الشاعرة أمينة عبد الله، المعروفة بكتاباتها ذات النزعة القوية لتقديس الأنثى وإرسال رسائلها الشعرية إلى الله، تمزج فيها بين الخوف والبهجة.

ومن أبرز أعمالها: "بنات للألم"، "كان الماء عبداً ساجداً"، "بروفة جنرال لدخول الجنة"، "ألوان رغاوي البيرة الساقة"، "سندات ملكية"، "سوبر ماركت"، و الشاعر سليمان الهواري، أحد الأصوات الشعرية المميزة على الساحة الأدبية.

وتشهد الندوة أيضًا حضور أعضاء شعبة شعر الفصحى: الشاعر عصام بدر، والشاعرة فوزية شاهين، والشاعرة آيات عبد المنعم، إلى جانب نخبة كبيرة من محبي الشعر واللغة العربية، في احتفالية تُبرز جماليات لغة الضاد ودورها في التعبير عن الوجدان الإنساني. الدعوة عامة، والمشاركة مفتوحة لكل عشاق الشعر واللغة العربية.