محافظ المنوفية يشهد استلام 4 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استلام 4 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الإطعام "لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة ، يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام "من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ،مضيفاً أن هناك خطة لتوزيع الصكوك لضمان الوصول للأسر الغير قادرين في أقاصي القرى والنجوع بنطاق المحافظة لتحسين جودة حياتهم المعيشية .

هذا وقد قدم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف ، مثمناً دورها في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم .