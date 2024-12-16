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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. أكابيلا للأطفال احتفاء بالكريسماس على المسرح الصغير

الثقافة تحتفل بالكريسماس فى الأوبرا

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس
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 تقيم وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لكورال أكابيلا للأطفال بقيادة أستاذ الكورال نادر ناجى وتحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى لأوركسترا القاهرة السيمفونى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء  ١٨ ديسمبر علي المسرح  الصغير .

‏يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس منها "  أديست فيديليس ، ليلة صامتة ،  بابا نويل قادم إلى المدينة ،  الملائكة التى نسمعها في الأعالي ،  ليلة ماريا ،  إثنا عشر يوما فى الكريسماس ،  يالها من ليلة مقدسة ، بيتي بابا نويل ، يا شجرة الكريسماس ، جنجل بيلز ،  مكان ما في ذاكرتي ، رودولف الرنة ذات الأنف الحمراء ونتمنى لكم كريسماس سعيد .. أداء و غناء منفرد جنيفر شوقي - مريم محسن - جويل ماريو - يارا مشهور - كارما طارق - عائشة - إيلي - مايا - خلود - هولي لوانج - باسل - مالك - سلمى - حبيبة - مريم - عبير -  داليا سمير - ديما محمد - مريم السحرتي ليا حتحوت - أسيل محمد - كريستابيلا - آدم - لين كريم - إيميلي جورج" .

جدير بالذكر ان كورال أكابيلا للأطفال تأسس تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدى المدير الفنى والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفونى و يضم حوالى ٧٥ طفلاً تتراوح أعمارهم بين ٦ حتى ١٣ عاما ، شارك أوركسترا القاهرة السيمفونى فى إحتفالات العام الجديد ٢٠٢٣ .

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