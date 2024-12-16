حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية

قامت حملة تموين قطاع جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي المديرية ، والدكتور إبراهيم سلام إبراهيم رئيس قطاع تموين الشرق ، بشن حملة تموينية على المحال التجارية وذلك بدائرة مركز الزقازيق ، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 37593 جنح الزقازيق ضد صاحب مخزن ورقيات بقرية الطاهرة لضبط 100 كرتونة مناديل ورقية بإجمالي 12000 علبة مناديل ورقية جيب مجهولة المصدر وتحرير محضر برقم 37594 جنح الزقازيق ضد صاحب مدشة جرش حبوب بقرية المسلمية المخالفة لضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بالمدشة .

كما تم تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل .

وتم تحرير 11 محاضر جنح عدم ممارسة نشاط لتجار تموينين وعدم الإعلان عن الأسعار .

وتم تحرير 149 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة مابين 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و 48 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.