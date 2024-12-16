حزب الاتحاد: بدراوي ليس له صفة حزبية

أصدر حزب الاتحاد بيانا بشأن ما تم تداوله علي أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن القرارات التنظيمية الصادرة عن الحزب، مشيرا - في هذا الصدد - إلى نص المادة ( 10 ) من قانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الاحزاب السياسية والتي تنص علي أن رئيس الحزب هو الذي يمثلة في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهه أخرى أو في مواجهه الغير.

ونوه الحزب بأنه وفقا لقرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 2021، فأن الممثل القانوني الوحيد لحزب الإتحاد هو رضا عبد الفتاح محمد صقر رئيس الحزب وعليه فإن لديه كافة الصلاحيات في إصدار كافة القرارات وفقاً لما يخول له القانون من صلاحيات.

وشدد الحزب على أن أي قرارات تصدر غير موقعه وغير معتمده من رئيس الحزب تعتبر مخالفة للقانون ويحتفظ الحزب بالحق في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه القرارات المشبوهة.

وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء حزب العدل ليست له صفة حزبية أو علاقة حالية بحزب الاتحاد، وأن حزب الاتحاد علي يقين وثقة تامة ان الدكتور حسام بدراوي لا علاقة له بأي أخبار تم نشرها بالصحف أو المواقع الإخبارية وأن تاريخه السياسي لا يسمح له بمثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير القانونية.