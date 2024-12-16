محافظ المنوفية يعتمد الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024- 2025

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي فني)، خلال الفترة من 11 حتى 23 يناير 2025، وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ان المواعيد المقررة لجداول امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في الفترة من 11- 15 يناير 2025، وفيما يخص المرحلة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 11 – 23 يناير 2025 ، وفى الفترة من 28 -23 يناير 2025 للصف الأول والثانى الثانوى الفني.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.