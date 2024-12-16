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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الجمباز الفني للناشئين يشارك في بطولة البحر المتوسط بتونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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تشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الي 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 دولة 
ويمثل منتخب للجمباز الفني للناشئين:
عبدالله بركه ومازن علي ونورالدين محمد
المدرب الكابتن مصطفي عمر
ويشارك الحكم  خالد محي في تحكيم البطولة 
ويمثل منتخب مصر للناشئات:
دانه خليل وجودي خليفة
والمدربين كابتن رضوي الجوهري وعمر حسن
وتشارك الحكمة اميره شرف في تحكيم فاعليات البطولة 
ومدير أداري البعثة العميد وليد شوقي
وتعتبر البطولة فرصة كبيرة لمنتخب مصر للجمباز الفني للناشئين والناشئات من اجل اكتساب الخبرات الدولية والمنافسة والاحتكاك مع أبرز اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة الدولية من دول حوض البحر المتوسط الأوروبية والأفريقية والآسيوية من اجل اعداد جيل جديد يكون نواة لمنتخب مصر للجمباز الفني

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