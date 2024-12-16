"القلا" رئيسا للجنة التحقيق في نفوق خيل سباق سقارة

أكد الدكتور أشرف القلا، الخبير والحكم الدولي في مجال القدرة بالفروسية، أنه قد تم تكليفه من قبل الاتحاد المصري للفروسية ليكون رئيسا للجنة التحقيق في واقعة نفوق خيل في سباق القدرة والتحمل، والذي أقيم أول أمس بمنطقة سقارة .

وأضاف القلا في تصريحات صحفية، أنه تلقى اتصالا من قبل الدكتور اسماعيل شاكر رئيس اتحاد الفروسية لتكليفة برئاسة لجنة التحقيق في الواقعة سالفة الذكر، ومعرفة أسباب ملابسات واقعة نفوق خيل أثناء السباق .

وأضاف الحكم الدولي أنه سيقوم على قدم وساق من أجل معرفة الحقيقة وجمع كل خيوط وملابسات الواقعة وفور الانتهاء من التحقيقات مع كل الأطراف المتورطة وستكون نتيجة التحقيقات صارمة، ومحاسبة المتورطين في إحداث خلل في السباق بالإستبعاد عن المجال، حرصا على سمعة مصر الرياضية وعلى مستقبل الفرسان المصريين .

أحداث واقعة نفوق خيل في سباق سقارة

وكان سباق القدرة والتحمل قد شهد نفوق أحد الخيول المشاركة في السباق الذي تم في منطقة سقارة، وذلك نظرا لعدم الالتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوعية من مسابقات الفروسية بوضع نقاط طبية علي طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول، ومن المفارقات أن الخيل الذي نفق هو تابع لفريق رئيس لجنة القدرة .

شهود عيان في سباق سقارة

من جانبه أعرب أحد فرسان السباق، أنه والمتسابقين لم يستلموا القواعد ولائحة القوانين السباق التي تضمن سلامة الخيول والفرسان والتنافس العادل الشريف بين الفرسان حسب المعايير والمقاييس الدولية، بما يعد بالمخالفة لكل اللوائح وقوانين الرياضة الخاصة برياضة القدرة والتحمل.