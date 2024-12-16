محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير.. صور

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقف تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

وحرص المحافظ على متابعة نسب انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بطريق مصر اسكندرية الصحراوى فى المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية إتجاه الطريق الدائرى.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة رفع كفاءة ورصف وتخطيط الطريق وتشغيل الحركة المرورية به.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء أجهزة حكومية ومنشآت خاصة ومنع الإنتظار العشوائى والإلتزام بساحات الإنتظار المستحدثة بمحيط المتحف والمنطقة الأثرية.

عاين المحافظ نسب تنفيذ الأعمال للتأكد من إلتزام الشركات القائمة بالجداول المحددة للإنتهاء منها بمختلف القطاعات والإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لتحقيق أقصى استفادة من الأعمال.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير بمنزل الطريق السياحى وطريق الفيوم ومدخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والتى تشهد أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتشجير والإنارة .

حيث شدد المحافظ على مسؤلى الشركات المنفذة بالإلتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية التى تتناسب مع أهمية المناطق السياحية المحيطة بها.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير أسوار قطاع حدائق الأهرام وتركيب السلالم الكهربائية الخاصة بكبارى المشاة، مشددا على تنفيذ أعمال الرصف وتطوير محيط سلالم المشاة وإسراع وتيرة العمل للإنتهاء من الأعمال وفقا للجداول المحددة للتسهيل علي المواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل بإدارات مبني قطاع هضبة الأهرام، مؤكدا على رئيس القطاع بضرورة المتابعة الدورية للشارع والتواجد الميداني وتكثيف حملات الرقابة لمنع التعديات ومخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات والمخلفات بمختلف أنحاء المدينة أولا بأول.