"التضامن": 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

أعلن أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن تفاصيل برامج حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بوضع معايير شاملة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وتشمل برامج الحج ثلاثة مستويات متميزة، بما يلبي رغبات المواطنين ويضمن راحتهم خلال الرحلة المقدسة.

تفاصيل برامج الحج:

المستوى الأول: إقامة في فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، بتكلفة 395 ألف جنيه، شاملة الوجبات.

المستوى الثاني: إقامة في فنادق مصنفة على بعد 750 مترًا من الحرم، بتكلفة 268 ألف جنيه، شاملة الوجبات.

المستوى الثالث: إقامة في فنادق مصنفة على بعد 1400 متر من الحرم، بتكلفة 240 ألف جنيه، شاملة الوجبات.

وأشار “عبدالموجود” إلى أن أسعار جميع البرامج لا تشمل تذاكر الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستتولى نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة سواء في رحلات الذهاب أو العودة، مع إمكانية استخدام بعض المطارات الإقليمية في مصر المعتمدة لنقل الحجاج، كما سيتم توفير خدمات نقل من المحافظات إلى المطارات لتسهيل رحلة الحجاج.

عدد المتقدمين وتوزيعهم:

كشف عبدالموجود أن إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 41 ألف مواطن ومواطنة من خلال 3200 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة السيدات 57% والرجال 43%. وجاءت محافظة القاهرة في الصدارة من حيث عدد المتقدمين.

إجراءات الدفع:

أكد “عبدالموجود” أن الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة مطالبون بسداد تكلفة المستوى الذي اختاروه، بدءًا من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر، وذلك من خلال أحد البنوك الحكومية (مصر، الأهلي، القاهرة) أو عبر البريد المصري. وأوضح أن عدم الالتزام بالسداد خلال هذه الفترة سيؤدي إلى تصعيد الحجاج البدلاء من قوائم الانتظار.

التعاقد على الفنادق والخدمات:

أوضح “عبدالموجود” أنه تم التعاقد على فنادق متميزة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الراحة للحجاج. وأضاف أن الوزارة ستواصل تقديم خدمات الوعظ والإرشاد الديني بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتزويد الحجاج بالتوجيهات الدينية طوال الرحلة، بالإضافة إلى دليل شامل يغطي كافة التفاصيل الإدارية والدينية المتعلقة بالحج.