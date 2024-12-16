تنظم سوق اليوم الواحد بمحافظة الغربية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تجربة "سوق اليوم الواحد" تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، تنظم اليوم الاثنين 16 /12 /2024 الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوق اليوم الواحد بمنطقة ارض المعرض في شارع البحر مدينة طنطا بالتنسيق مع محافظة الغربية والذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الوزير، أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.