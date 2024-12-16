ندوة بطب بشري بني سويف الأهلية حول مخاطر المسكنات والمضادات الحيوية



نظمت كلية الطب بجامعة بني سويف الأهلية، ندوة علمية بعنوان "المسكنات والمُهدئات الحيوية- حلول سريعة أم مخاطر طويلة الأمد"، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد أسامة عميد القطاع الطبي والدكتورة إيناس يحيي مدير برنامج الطب ، والدكتورة مروه عبد التواب مدير وحدة الأبحاث الطلابية ، وتنظيم الدكتورة نهى التلاوي أستاذ الاتصال التسويقي المساعد ، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف برامج الجامعة.

أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن الندوة تأتي في إطار التطبيق العملي للمقررات الدراسية لطلاب الفرقة الثالثة من حيث تنظيم الحملات التوعوية وتصميم المطبوعات الطبية ، حيث تستهدف تلك المقررات تطوير مهارات الطلاب في مجالات التسويق والإعلان المرتبطة بالقطاع الطبي ، لافتاً إلى أن موضوع الندوة يتماشى مع أهداف مبادرة "بداية " التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة بما يعزز أهمية المشاركة المجتمعية للطلاب في المبادرات الرئاسية وتوظيف ما تعلمه الطلاب من خلال المحتوى الدراسي، مشيراً إلى أن الندوة تسليط الضوء على الحلول الطبية التي تساعد في تخفيف الألم، وتستعرض المخاطر الصحية طويلة الأمد الناتجة عن الإفراط في استخدامها دون إشراف طبي، وطرق توعية المجتمع والطلاب بأسس الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية لتجنب المضاعفات .

تجدر الإشارة أن فعاليات الندوة شملت عرض متميز لفريق بحثي طلابي بعنوان "تدخل تعليمي حول استخدام المضادات الحيوية والعلاج الذاتي ومقاومة المضادات الحيوية- المعرفة والمواقف والممارسة بين طلاب الكليات الطبية ويهدف البحث إلى تعزيز المعرفة والمواقف والممارسات (KAP) فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية ، والعلاج الذاتي بالمضادات الحيوية، ومقاومة المضادات الحيوية .