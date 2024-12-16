سمير عثمان: عدم تطوير قدرات الصحفيين وموارد المؤسسات يؤثر على صناعة الإعلام

كشف الكاتب الصحفي سمير عثمان، رئيس قسم السياسة والبرلمان بموقع وجريدة "البوابة نيوز"، عن أن معدلات توزيع الصحف الورقية في تراجع ملحوظ، مشيرًا إلى أن التوزيع انخفض خلال ١١ عاما بنسبة ٧٥%، حيث كان يتخطى مليار و٧٠ مليون نسخة، ووصل إلى ٢٥٢ مليون نسخة سنويا.

وأكد عثمان في كلمته بجلسة مستقبل الصحافة الورقية والرقمية في ظل تعدد الوسائط، أن الصحف انخفضت من ١٤٢ صحيفة في عام ٢٠١٠ إلى ٦١ صحيفة في ٢٠٢١، منوهًا أن توزيع الصحف التسع الصباحية في مصر لا يتجاوز ٣٩ ألف نسخة لكل صحيفة، وذلك طبقًا للأرقام الرسمية المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع سمير عثمان، أن الأزمة كانت في عدم استعداد المؤسسات الصحفية في مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتشر بشكل كبير، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تخطي ٤٥ مليون مستخدم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صناعة الإعلام في مصر، وهو ما يجب معه تطوير موارد المؤسسات وقدرات الصحفيين لمواكبة التطور المذهل الذي يحدث يوميًا، مشددًا على أنه إذا لم يحدث تطوير مستمر للمؤسسات والصحفيين، لن تختفي فقط الصحف الورقية، ولكن الوسائل الإعلامية التقليدية بشكلها المعروف معرضة للاختفاء.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين