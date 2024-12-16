طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتناولون وجبة الإفطار بمشاركة أعضاء هيئة التدريس

شارك ٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية في تناول وجبة الإفطار تحت شعار "إفطر معانا .. وفطر زمايلك"، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بصحبة أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة، والدكتور محمد العدوى ممثلاً عن كلية العلوم المالية والإدارية، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، وعدداً من أعضاء الكادرين؛ الأكاديمي، والإداري المختص بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على دعم التواصل بين طلاب الجامعة، وتعزيز الروح الطلابية وتحقيق التواصل البناء، والترابط والتلاحم؛ ؛ حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، بمختلف مجالاتها منذ العام الأول لإنشائها، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدور الأنشطة الطلابية فى تطوير مهارات الطلاب الشخصية، وتعزيز قدراتهم خارج الإطار الأكاديمي، وتسهم في تكوين شخصية متوازنة للطالب، وتدريبه على التعاون والعمل الجماعي والقيام بدور مجتمعي فاعل.

من جانبه قال الدكتور نوبى محمد حسن؛ إن الإفطار الجماعي: تم تنظيمه بالجهود الذاتية للطلاب، وبالتعاون بين اتحاد طلاب جامعة أسيوط، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة، والذى أتاح فرصة للتعارف بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات فى أجواء من الود والألفة بينهم، مشيداً بما شهده اليوم من تعاون جماعي بين الطلاب والعمل بروح الفريق من أجل تنظيم اليوم.

وقدّم الطلاب الشكر لإدارة الجامعة؛ في دعم روح المودة والمحبة التي سادت الإفطار، معبرين عن خالص تقديرهم لكافة الجهود التي تقوم بها إدارة الجامعة في كافة الاتجاهات.

