المرحلة الثانية من مبادرة" دورك".. الشعب الجمهوري يبدأ تدريباته لتأهيل 3000 كادر للمحليات

عقد حزب الشعب الجمهوري، تدريبًا للكوادر الشبابية بأمانة محافظة القاهرة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دورك"، التي دشنها الحزب، لتدريب وتأهيل 3000 كادر للمحليات، بتشريف أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب المركزي، ومشاركة النائب فؤاد القاضي أمين الحزب بمحافظة القاهرة، خالد الباشا أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة، المهندس داكر عبداللاه، أمين أمانة المجالس المحلية بالقاهرة، وذلك بإحدى الفنادق الكائنة بالقاهرة الجديدة.

حضر التدريب كل من النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب وفيق عزت أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي باسم الحزب، الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، المستشار أحمد حبيب، مراد العمدة (الأمناء المساعدين لأمانة المجالس المحلية المركزية)، المهندس طارق الوراقي أمين الحزب بمحافظة المنوفية، إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية المركزية بالحزب، بالإضافة إلى السادة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي "النواب- الشيوخ"، وأعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة، وأمناء المراكز والأقسام بالمحافظة.



استهل التدريب بكلمة، لأحمد الألفي، أشار خلالها إلى أهمية المبادرة في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي والمحلي، مشيرًا إلى أن التثقيف والتدريب السياسي يعدان من ركائز العمل الحزبي، خاصة أن الوعي هو أساس تماسك الجبهة الداخلية للوطن، "فشباب واعي يعنى مستقبل مشرق وواعد".

وتابع أمين التنظيم المركزي، أن الحزب يسعى من خلال هذه البرامج التثقيفية إلى إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على تحمل المسؤوليات وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

بينما أوضح النائب محمد وفيق عزت، أن الحزب يهتم بالكوادر الشبابية، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تفاعلًا أكبر من الشباب "من الجنسين"، مع القضايا المحلية والوطنية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، رحب النائب فؤاد القاضي، بقيادات الحزب والحضور، لافتًا إلى الجهود التي يبذلها حزب الشعب الجمهوري من أجل دعم الشباب وتمكينهم حتى يكونوا جزءً فاعلًا في العملية السياسية.

فيما توجه خالد الباشا، بخالص الشكر إلى جميع الشباب والمنظمين، الذين حرصوا على نجاح هذا اليوم، مؤكدًا على أن الحزب يضع الشباب في مقدمة أولوياته.

وفي سياق متصل، تحدث المهندس داكر عبداللاه، حول أهمية المجالس المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتفاعل مع احتياجات المجتمع، مؤكدًا أنها تعتبر حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، مما يمكنها من فهم التحديات المحلية والعمل على حلها بفعالية.

على الجانب الآخر، تناول التدريب الذي تم تقسيمه على فترتين، تضمنت الفترة الأولى فيه شرح تفصيلي لعددٍ من المحاور، حيث بدأ المستشار أحمد حبيب، بالحديث حول ماهية الإدارة المحلية من حيث النشأة والتعريف، بالإضافة إلى تعريف الحضور بالإدارة المحلية في الدستور المصري.

بينما تناول المهندس طارق الوراقي، العرض التقديمي وتعريف الحضور بالدورة التدريبية، بالإضافة إلى الحديث حول المحليات ما بين النظرية والتطبيق.

فيما تناولت إيمان طلعت، الحديث حول تشكيلات المجالس المحلية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا التدريب هو بداية لسلسة تدريبات أخرى تستهدف شباب الحزب، بمختلف الأمانات على مستوى محافظات الجمهورية، لتأهيل 3000 كادر لخوض استحقاق المحليات، وسوف يجوب المحاضرين جميع المحافظات خلال هذه المرحلة.