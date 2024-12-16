جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم

عقد مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، دورة تدريبية في التحول الرقمي؛ لطلابه من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد “المنشاوي” حرص جامعة أسيوط على إتاحة جميع الخدمات، والتسهيلات للطلاب ذوي الهمم، وتقديم خدمة تعليمية، وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة دورات التحول الرقمي ضمن أنشطة المركز المتنوعة التي تأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة الشاملة؛ لدمج طلابها من ذوي الهمم في مختلف المجالات بالمجتمع الجامعي، وحرصها على دعمهم، ورعايتهم بشكلٍ كامل؛ تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية التي تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها بشكل كامل، كما تضع ذوي الهمم في مقدمة اهتماماتها.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبدالقادر: إن الدورة التدريبية ضمت (٢٥) طالباً وطالبة من أصحاب الإعاقات البصرية، وتستمر لمدة (٣) أشهر، ويقوم بتنفيذها المدربة؛ هدير محمود، من ذوي الهمم مزدوجي الإعاقة (كفيفة ولديها إعاقة حركية)، وهي مدربة متخصصة في الكمبيوتر، والتقنيات المساعدة؛ لذوي الإعاقة البصرية، ومُعتمدة من هيئة "حلم"، وحصلت على دورات تدريبية من "أمديست"، و"اليونيسف"؛ لتدريب ذوي الإعاقة البصرية على التقنيات الحديثة.

