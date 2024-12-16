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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري فرص الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال المباحثات مع نظيره القطري
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التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مساء أمس  المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر في إطار المباحثات التي عقدها الوزير مع عدد من وزراء البترول والطاقة علي هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك ) بالكويت

وبحث الوزيران  سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار في مصر في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في إطار إستراتيجية وزارة البترول المصرية لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات علي الاستثمار في المناطق الواعدة لتنمية موارد الثروة البترولية وزيادة الإنتاج.

وشهد اللقاء استعراض  استثمارات شركة قطر للطاقة في قطاع البترول والغاز المصري من خلال شراكتها مع الشركات العالمية في عدد من مناطق البحث والاستكشاف للغاز والبترول في البحرين المتوسط  الأحمر وبدء أعمال الحفر غرب المتوسط ، حيث أكدت تطلعها لتحقيق نتائج ناجحة وواعدة في ظل ما لمسته خلال اعمالها من توافر للفرص والاحتمالات الواعدة للهيدروكربونات والتوقعات الإيجابية بشأنها.

قطر للطاقة وزير البترول منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك