توقيع بروتوكول بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وشركة تشغيل وصيانة المشروعات بالتدريب والتأهيل الهندسي

وقّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات برئاسة المهندس حسام أسعد، و ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة، المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب.

ويهدف البروتوكول إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الهندسية والفنية للمهندسين، بما يساهم في تأهيل الكوادر للعمل في المشروعات القومية والإقليمية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأعرب المهندس طارق النبراوي عن اعتزازه بهذا التعاون قائلاً "إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية النقابة لدعم أعضائها من خلال توفير فرص تدريبية رائدة، خاصة مع شريك متميز مثل شركة إيبروم، التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة وتشغيل المشروعات الكبرى".

كما أشاد الدكتور محمد هشام سعودي بأهمية البروتوكول،وقال نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتأهيل المهندسين ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية لمواكبة احتياجات السوق، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة محورية لدعم مهندسي الإسكندرية في تطوير مهاراتهم الفنية والهندسية.

بدوره أوضح المهندس حسام أسعد أن الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات تعمل على تطوير الكوادر البشرية وإدارة مشروعات حيوية تشمل معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات ومحطات الغاز، مضيفًا أن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة المهندسين بما يتماشى مع متطلبات الصناعة.

كما عبر عن سعادته بهذه الشراكة الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، معتبرًا أنها خطوة أساسية نحو تعزيز قدرات المهندسين.

و أكد المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن البروتوكول يمثل إضافة لخطط النقابة في توفير فرص تدريبية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية في القطاع البترولي والصناعي و أن النقابة ستعلن عن تلك البرامج في القريب العاجل.

وحضر توقيع البروتوكول الاستاذة جيهان الانجباوي و المهندس ابراهيم عبدالله مدير عام مساعد التدريب بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات.

وكان توقيع البروتكول على هامش فعاليات ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث الذي نظمته نقابة المهندسين بالاسكندرية بنادي المهندسين من خلال لجان الشباب و التأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر و العلوم الهندسية و التدريب برئاسة المهندس محمد السعدي و العلاقات العامة و الإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.