دعاء النجار: المرأة تتقلد أعلى المناصب ونطالب بمكانة أكبر لها في المجتمع

أكدت الكاتبة الصحفية دعاء النجار، مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تولي أعلى المناصب، وأنها حاضرة بقوة في المشهد العام للدولة.

وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين دائمًا ما تُبرز دور المرأة في التاريخ النقابي، حيث تقلدت أربع صحفيات مناصب قيادية بالنقابة.

وقالت النجار خلال كلمتها في جلسة "ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك" المنعقدة بنقابة الصحفيين اليوم، إن لجنة المرأة تعمل على طرح مدونة سلوك لدعم الزميلات الصحفيات وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة لهن.

وأوضحت أن المدونة استندت إلى الدستور المصري وقوانين العمل والجنايات، بهدف حماية الحقوق وضمان الالتزامات بين المؤسسات الصحفية والصحفيين والصحفيات.

وأضافت أن العمل على هذه المدونة استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين من النقاش الجماعي بين أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز مكانة المرأة في المجال الصحفي والمجتمع ككل، والمطالبة بمزيد من التقدم والتمكين لها في جميع المجالات.

وانطلقت السبت الماضي فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وعقدت على مدار اليومين العديد من جلسات وورش العمل للحديث حول مستقبل الصخافة الورقية والرقمية، وآليات تطوير وإدارة المؤسسات واقتصاديات الصحف.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين