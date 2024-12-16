الألمانية بالقاهرة وشتوتجارت يطلقان ورشة عمل لتعاون الروبوتات غير المتجانسة في التطبيقات الصناعية

نظمت كلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة شتوتجارت الألمانية ورشة عمل بعنوان "تعاون الروبوتات غير المتجانسة في التطبيقات الصناعية" GUC-IAS Workshop: Cooperation of Heterogenous Agents in Industrial Application، وجاءت برعاية الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

و شارك فيها 15 طالبًا من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، بالمراحل الدراسية المتفاوتة ضمت مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بجانب عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة شتوتجارت الألمانية.

واستمرت على مدار أسبوعين، تباحث خلالها المشاركون من الجانبين مشروعًا طموحًا يدمج ثلاثة روبوتات - TurtleBot و Unitree Go1 روبوت رباعي الأرجل - Franka Emika Panda ذراع روبوت متطورة ، في عملية إنتاج واحدة لعمليات تعاونية سلسة عند إجراء عمليات تسليم متسلسلة للأشياء.

حيث تعمل الروبوتات الثلاث في منطقة عمل محددة بأدوات مشتركة لعملية مناولة ناجحة ، هدفت لتحسين وقت الدورة المثالي حيث يقوم الروبوت الأول بإعداد المنتجات الأساسية ، يقوم روبوت ثانٍ بأخذ المكونات الأساسية، وإزالة المنتجات المصبوبة من القالب ووضع المكونات الأساسية لعملية المصبوبة التالية، يتم وضع المنتجات المصبوبة على طاولة تحكم، حيث يتولى روبوت ثالث عملية الفحص والمعالجة ، وتم دمج عملية السحب والإزالة في أداة واحدة ويتم تنسيق جميع الأنظمة بهدف تحقيق عملية مستمرة بالكامل بسرعات عالية تتصف بالدقة والتحكم.

تعد هذه الورشة الثانية التي نظمت بجامعة شتوتجارت بإشراف الدكتور عمر شحاته الأستاذ المساعد بقسم الميكاترونيكس بكلية الهندسة وعلوم المواد، المسئول عن معمل نظم الروبوتات المتعددة MRS بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور اندري مورزوف و الدكتور جورجيوس كاترانيس والدكتور فيليب جريميسن بجامعة شتوتجارت، اللذين أكدوا أن طلاب الجامعة الألمانية حققوا نتائج مبهرة، وأظهروا مهارات تقنية استثنائية وأساليب مبتكرة، و أعلنوا أنه من دواعي سرورهم استضافة طلاب الـGUC، والتطلع إلى مزيد من التعاون معهم .

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل الأولى (تنسيق التعاون بين نظم الروبوتات المتعددة المتجانسة) في شهر يوليو الماضي 2024، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين الجانبين حول عدد من المشاريع البحثية والمشاركة في المؤتمرات الدولية والتبادل الطلابى من الجانبين الألمانية بالقاهرة وشتوتجارت بالمانيا.

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