بيرسى تاو يرفض الحل الودي مع الأهلى

رفض الجنوب أفريقي بيرسى تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جميع الحلول الودية مع النادي من أجل فسخ عقده بالتراضي في يناير المقبل، وفقًا لرغبة مسئولي القعلة الحراء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر في الميركاتو الشتوي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع نادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو المقبل، بعدما استقر النادي الأهلي على عدم تجديد عقد اللاعب، والرغبة في فسخ العقد بالتراضي وتوفير مبلغ مالي كبير قيمة راتب بيرسي تاو في نصف الموسم الآخر.

وعقد محمد رمضان جلسة مع بيرسي تاو في الساعات الماضية للاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي ولكن اللاعب الجنوب إفريقي رفض كل الحلول الودية وتمسك بالحصول على باقي عقده والتي تتخطي الـ600 ألف دولار للموافقة على الرحيل وهو الأمر الذي جعل مسئولي الأهلي يشعرون بالصدمة من قرار اللاعب.

يسابق الجهاز الفني للأهلي الزمن لتجهيز الثنائي أكرم توفيق ويحيي عطية الله للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تعرض الثنائي للإصابة في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الركبة ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث أجرى اللاعب فحوصات طبية واشعة عقب عودة بعثة الأهلي من قطر وسيتم وضع برنامج علاجي لتجهيز اللاعب وسط تخوف من عدم اللحاق بلقاء شباب بلوزداد الجزائري.

في المقابل خرج يحيي عطية الله من مباراة الأهلي وباتشكوا بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ومن المنتظر ان يجري اللاعب المغربي فحوصات طبية في الساعات المقبلة لتحديد حجم الأصابة ومدة الغياب ويمنى الجهاز الفني للأهلي النفس بأن تكون الإصابة خفيفة ويلحق اللاعب بلقاء بطل الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.