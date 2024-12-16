القوات الروسية تحرر عددا من البلدات في دونيتسك وتكبد الجانب الأوكراني خسائر كبيرة

الإثنين 16/ديسمبر/2024 - 01:35 م

/أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/ عن قيام وحدات من الجيش بتحرير بلدة (إليزافيتوفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن قوات الجنوب استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وبيلوغوروفكا وترودوفوي وأوستروفسكي وكوراخوفو وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني 345 عسكريا ما بين قتيل وجريح وتدمير خمس سيارات ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكس إكس برو"، ومدفع بالادين ذاتي الحركة ومدفع دي - 20، وآخر من طراز "دي - 30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية إنكلاف إن، ومحطة رادار مضادة للبطارية "تي بي كيو - 50"، أمريكية الصنع.

ووفقا للبيان، فقد استهدفت مجموعة قوات "الغرب" قوات ومعدات ثلاثة ألوية أوكرانية في 5 مناطق تابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت أربعة هجمات مضادة حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني أكثر من 500 عسكري ما بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة من بينها سيارة مدرعة من طرازهامفي أمريكية الصنع، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي عيار 155 ملم من طراز إم 198، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز دي- 30 عيار 122 ملم.

أما وحدات مجموعة قوات "الشمال" على محور خاركوف، فقد استهدفت التشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف، مكبدة الجانب الأوكراني أكثر من 85 عسكريا ما بين جريح وقتيل وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات ومدفع 152 ملم من طراز دي- 20. كما حررت قوات "المركز" خطوطا ومواقع مهمة ودحرت القوة البشرية ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو، شيربينوفكا، نوفولينوفكا، نوفوبوستينكا، بتروفكا ودزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما صدت تسع هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية غير أنها كبدت الجانب الأوكراني أكثر من 440 عسكريا ما بين جريح وقتيل وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدفع "مستا بي"، وثلاثة مدافع "دي - 20" عيار 152 ملم وثلاث مدافع "دي - 30" ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا".

وهزمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازليف وزيلينو بول وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية فيما بلغت خسائر الجانب الأوكراني مقتل 185 عسكريا وتدمير دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "بوغدان".

كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفاندريفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا ويانتارنوي ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 55 عسكريا أوكرانيا وتدمير سيارتين ومدفع هاوتزر إم 777، ومدفعين من طراز دي - 20، كما تم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 133 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة.

وعلى صعيد متصل.. أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين اليوم تحرير القوات الروسية لبلدة شيفتشينكو التابعة لدونيتسك. وأوضح بوشيلين أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد على محور كراسنوأرميسك مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من جانبها.

وفي وقت سابق.. قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن ما لا يزيد على 20% من مستوطنة كوراخوفو لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية التي تحاول البقاء في المناطق السكنية.

