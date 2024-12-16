إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث.. أبرز الإنجازات بمدينة الطود بالأقصر خلال 2024

أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، أن مدينة الطود شهدت العديد من الانجازات الهامة التي نفذتها الدولة بالمدينة خلال عام 2024، في إطار تنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مدينة الطود

بدء العمل بالسوق الحضري

وأوضح صادق، أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمدينة الطود، فقد تم الانتهاء من تركيب 1500 كشاف إنارة ليد بمناطق مختلفة داخل المركز، وبدء العمل بالسوق الحضري، أما في قطاع الري وتغطية ترع، فقد تم إدراج كوبرى السلام بالمريس للإحلال والتجديد، كما تم الانتهاء من سجل مدني الطود بعد التطوير، أما فيما يخص التخطيط والحيز العمراني، فيجري العمل بالرفع المساحى للعزب والنجوع التى تم إدراجها بالأحوزة العمرانية الجديدة.

وأضاف صادق، فيما يخص خطة هندسة الكهرباء بالطود، فقد تم تركيب عدد 4 أكشاك بالمحولات بقدرة 300 ك. ف، وتركيب كابل الوج متوسط 3*240 م بطول 2058 متر، ورفع قدرة عدد 2 محول كهرباء، أما في قطاع النظافة والتجميل، فقد تم رفع 13200 طن مخلفات قمامة، ورفع 4945 طن مخلفات زراعة، ورفع 1638 طن مخلفات صلبة، وتدعيم الحملة الميكانيكية بقلاب نظافة 4 طن، ولودر مفصلي 1 منر، وسيارة مياه 10 طن.

إنشاء وتشغيل مكتب بريد نجع المهيدات

وتابع رئيس مدينة الطود، أنه تم خلال عام 2024 ، تشغيل مكتب بريد نجع المهيدات، وتشغيل مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشائه بنظام الجيل الثالث، بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 متر مكون من بدروم وطابق ارضي وطابقين اخريين، ويضم مكتب البريد بداخله مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنه عموميه وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

وأشار صادق، إلى أنه فيما يخص قطاع التعليم، فإنه يجري العمل بإنشاء جناح بمدرسة الندافين الإعدادية، ويجري بإحلال وتجديد مدرسة نجع أبو بكر الابتدائية، كما تم تشغيل مدرسة الشهيد فتحي حكيم الابتدائية بالمريس، وتشغيل جناح الحسينات بمدرسة بعد الانتهاء من إنشائه.

أما في قطاع التموين بالطود، أوضح رئيس المدينة أنه تم استخراج 487 بطاقة تموينية بدل تالف، واستخراج 55 بطاقة تموينية بدل فاقد، واستخراج 253 بطاقة تموينية فصل اجتماعي، كما تم تحرير عدد 456 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز البلدية بدائرة الإدارة، وتم تحرير عدد 130 محضر جنح لأصحاب محلات الجزارة وتجار تموين وجمعيتي ومحلات وأنشطة تجارية أخرى متنوعة.

وفي قطاع الشباب والرياضة بالطود، أضوح صادق، أنه تم رفع كفاءة ملعب نجيل صناعي لمركز شباب الندافين خماسي قدم علي مساحة ٤٥ متر طول ×٣٥ متر عرض، ورفع كفاءة ملعب نجيل صناعي لمركز شباب المريس خماسي قدم علي مساحة ٤٥ متر طول ×٣٥ متر عرض، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب المهيدات خماسي قدم علي مساحة ٤٥ متر طول ×٣٥ متر عرض.

واختتم صادق، أن إدارة أوقاف الطود، أعلنت أنه تم خلال عام 2024 افتتاح مسجد الفتح الاسلامى بالمريس، وافتتاح مسجد النور الإسلامي بالمريس، وافتتاح عمر بن الخطاب بالمهيدات بالعديسات قبلي، كما تم فرش لعدد 4 مساجد بسجاد المحراب بمساحة 700 متر تقريبا.

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