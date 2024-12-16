شهدت جامعة أسوان، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: "فاعلية استخدام الإذاعة المدرسية الإلكترونية فى إكساب بعض المهارات الذهنية لدى تلاميذ الدمج التربوى"، والمقدمة من الباحثة إسراء طارق شحاتة، باحثة بقسم الإعلام التربوى، كلية التربية النوعية، جامعة أسوان.

جامعة أسوان تناقش رسالة ماجستير لمساعدة طلاب الدمج بالمدارس

أكدت الباحثة إسراء طارق، أن أهمية الرسالة تأتى لخدمة ودعم طلاب الدمج بالمدارس من خلال النشاط الإذاعى، وإدخال الشعور لديهم بأنهم فرد وجزء مهم من المجتمع كغيره من أقرنائه الأطفال، وطرد فكرة نبذ هؤلاء الأطفال أو الحفاظ عليهم منفردين دون اختلاطهم بغيرهم.

إنشاء برنامج إذاعى إلكترونى

وأشارت إلى أن الأنشطة تساعد على تقوية بعض الجوانب لهؤلاء الأطفال، مثل المهارات الفهم والتذكر والحفظ وبناء الشخصية وزيادة درجة إدراك الطفل الذهنى والذكاء، موضحةً أن الأدوات التى تم الاعتماد عليها فى البحث كانت تتمثل فى إنشاء برنامج إذاعى إلكترونى للتعرف على البرامج الإذاعية التى تتناسب مع مستوى قدرات هؤلاء الأطفال، مثل تبسيط فكرة الإذاعة المدرسية فى طابور الصباح اليومى وتحويلها إلى فقرات بسيطة تناسبه.

وأضافت، أنها استهدفت عدد كبير من أطفال الدمج وكانت العينة التجريبية على 20 منهم، بمدرسة الصداقة الابتدائية بالسد العالى شرق، تحت إشراف محمد فهمى، مدير المدرسة، موضحةً أنها تأمل أن يتم تعميم مثل هذه الأفكار التى تساعد فى رفع مستوى هؤلاء الطلاب "الفكرى والعقلى" على جميع المدارس داخل مصر.

أشرف على الرسالة: الدكتور محمد رضا، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، والدكتور هشام الفولى، أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.

وضمت لجنة المناقشة والحكم: الدكتور محمد رضا، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، رئيساً ومشرفاً، ورفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، عضواً ومناقشاً، والدكتور مهندس هانى نادى، أستاذ الإعلام المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، والدكتور هشام الفولى، أستاذ الإعلام المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة أسوان.

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