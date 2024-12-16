الحرية المصري يطلق مبادرة بعنوان "الأمن القومي.. ودور الجبهة الداخلية"

يطلق حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، مبادرة بعنوان "الأمن القومي.. ودور الجبهة الداخلية"، والتي تهدف إلي رفع الوعي بمفهوم الأمن القومي والتوعية بالتحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية منذ بدء رحلة بناء الجمهورية الجديدة عام ٢٠١٤، والهدف من سعي القيادة السياسية نحو زيادة التحالفات الاقتصادية الخارجية مع عدد من دول العالم مثل الزيارات الأخيرة للنرويج والدنمارك وبلجيكا.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن المبادرة سوف تبرز كيف واجهت الدولة المصرية الصراعات التي تدور بالمنطقة في ظل اتساع دائرة الصراع، ومحاولات بث الشائعات المغرضة عن الدولة المصرية ودورها تجاه القضايا العربية والاقليمية.

واضاف عضو مجلس النواب، أن الجبهة الداخلية لها دور كبير، ولذلك سوف تجيب المبادرة عن ما هو مطلوب منها بإعتبارها خط الدفاع الشعبي عن الدولة من كافة المخاطر التي تحاك لعرقلة عملية البناء والتنمية وتهدف لشق وحدة الصف بين أبنائه من خلال إطلاق الشائعات والأكاذيب ضد مجهودات الدولة في رحلة بناء الجمهورية الجديدة وسعي القيادة السياسية دوماً لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

وتابع مهنى، أن المبادرة سوف تتولى شرح وإيضاح ما قامت به الدولة داخلياً من عمليات بناء وتطوير لصالح أبناء الوطن وما هي مستهدفاته ونتائجه حالياً ومستقبلاً، مشيرا إلى أن هذا يسهم في فهم ووعي المواطن البسيط بما تقوم به الدولة تجاه المواطن وهذا ما نسعى جميعا للوصول إليه.