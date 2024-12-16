ننشر أسماء ضحايا حادث طريق بنها - كفر شكر

تنشر "البوابة نيوز" أسماء ضحايا حادث مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع على طريق بنها كفر شكر البر الشرقي بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه.

حادث بنها كفر شكر

وتبين أن المتوفيين جميعهم من أسرة واحدة وهم: فوزي فرج فوزي 28 سنة، جودة عويس فوزي 22 سنة، محمد فرج فوزي 27 سنة، محمد عادل فوزي 25 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

تلقى مأمور مركز كفر شكر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بسيارة شيفروليه نصف نقل على طريق البر الشرقي بكفر شكر امام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية.

جرى نقل المتوفين ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري وتبين أن السبب الرئيسي في الحادث السير عكس الاتجاه مما تسبب في الحادث.

كلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وكلب تحريات المباحث.

حادث مروع

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