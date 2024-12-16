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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء  دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة  ( EDFU ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43760 طن تشمل : 19899 طن يوريا  و 5900 طن اسمنت معبأ و 1200 طن حديد و 1534 طن كلينكر و 15227 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47013 طن تشمل : 11421 طن قمح و 8800 طن ذرة و 4403 طن زيت طعام و 9608 طن خردة و 9166 طن حديد و 1216 طن فول صويا و 700 طن فول و 909 طن خشب زان و 790 طن ابلاكاش .  

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 380 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4259 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54681 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108517 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4135 حركة  .

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