ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( EDFU ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43760 طن تشمل : 19899 طن يوريا و 5900 طن اسمنت معبأ و 1200 طن حديد و 1534 طن كلينكر و 15227 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47013 طن تشمل : 11421 طن قمح و 8800 طن ذرة و 4403 طن زيت طعام و 9608 طن خردة و 9166 طن حديد و 1216 طن فول صويا و 700 طن فول و 909 طن خشب زان و 790 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 766 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 380 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4259 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54681 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108517 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4135 حركة .