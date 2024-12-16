وزير المالية: سددنا 7 ونصف مليار دولار أقساط.. والاقتراض تراجع

قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض، مضيفًا خلال الجلسة العامة أن الاتجاه نزولي والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق.

وتابع: “سددنا 7 ونصف مليار دولار من أقساط علينا، والاقتراض كان 5 ونصف مليار دولار، وبالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا.. الدين يقل و لا يزيد”.

وقال القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ والأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وقال، إنه لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي نخفض الدين الخارجي قدر المستطاع ونسدد اكثر من الاقتراض.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.