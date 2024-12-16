افتتاح أسواق اليوم الواحد بطنطا.. محافظ الغربية: لا مجال لجشع التجار

افتتح اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية ،صباح اليوم ،يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، “أسواق اليوم الواحد"، المقامة على أرض البوريفاج بحي أول طنطا والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم السلع بأسعار مخفضة في .في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل مديرية التموين بالغربية، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ، الأستاذ محمد متولي رئيس مركز ومدينة طنطا .

وحرص محافظ الغربية، على تفقد كافة أقسام السوق التي تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، وشملت أقسام الخضروات والفاكهة والبيض والمعلبات بكافة انواعها ، التي جاءت بأسعار مخفضة وجودة عالية، بالإضافة إلى قسم اللحوم والأسماك الطازجة التي تم توفيرها بالتعاون مع التجار المحليين كما تفقد المحافظ أقسام الأرز والزيوت والسكر، التي تعد من السلع الاستراتيجية التي تحرص المحافظة على توفيرها بأسعار تنافسية، لضمان تلبية احتياجات الأسر محدودة الدخل، بالإضافة الى منتجات شركة طنطا للزيوت والصابون ، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا ،شركة النيل للزيوت ، شركة العامة لتجارة الجملة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

ووجه محافظ الغربية، بضرورة استمرار تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري وتكثيفها لتشمل كافة المراكز والمدن، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة. وأكد المحافظ أن هذه الأسواق تمثل ركيزة أساسية في خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال جولته بالأسواق، صرح المحافظ أن هذه الأسواق رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطنين: لا مكان لجشع التجار أو احتكار السلع في الغربية. الدولة بجميع أجهزتها تقف بجانب المواطن البسيط، وسنواجه أي محاولة لرفع الأسعار بيدٍ من حديد.”وأضاف: “هدفنا الأساسي من هذه الأسواق هو توفير احتياجات الناس بأسعار عادلة، وتقريب الخدمات إلى كل بيت في الغربية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.”

وأشار المحافظ إلى أن أسواق اليوم الواحد ليست مجرد منافذ بيع للسلع، بل هي منصة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع المنتجات المحلية على عرض منتجاتهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تسهم في الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة

وشدد الجندي على أن هذه المبادرة تأتي كجزء من خطة شاملة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، قائلاً: “نحن لا نكتفي بحلول مؤقتة، بل نعمل على وضع سياسات مستدامة تضمن توافر السلع بأسعار مناسبة بشكل دائم.

وقد شهدت الأسواق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تلبي احتياجاتهم بأسعار مناسبة. وقال أحد المواطنين: “هذا السوق حل الكثير من مشاكلنا، الأسعار هنا أقل من السوق، والجودة ممتازة. نشكر الدولة على اهتمامها بمحدودي الدخل.”

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المحافظة لن تتوانى عن تفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة الغلاء، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يستحقه أبناء الغربية.

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