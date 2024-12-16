تنفيذ نشاط توحيد الحيازات لمحصولي القمح والذرة بقرية البغدادي بالأقصر

صرح الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر، وذلك بهدف زيادة الانتاجية من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة.

زيارة وزير الزراعة

تطوير 3 مساقي فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان بقرية البغدادي

وأوضح حزين، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات لمحصول القمح بقرية البغدادي بمساحة ٤٠٢ فدان، والذرة بمساحة ٢٠٠ فدان، لافتا إلى أنه تم العمل أيضا على تحسين كفاءة الري، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقي فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان.

وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني، يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم قروض عينية لتربية البط الماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط حوالي 1172 قرض، والنحل ٦ قروض، والماعز ١٤٥ قرض، لافتا إلى أن جميعها ساهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظة الأقصر، والتي استهلها بعقد لقاء مع أهالي ومزارعي قرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية، وعدد من السيدات المعيلات بها، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وجان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.