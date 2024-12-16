ختام اختبارات التصفية المبدئية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بالغربية

اختتمت منطقة الغربية الأزهرية، اختبارات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم التصفية المبدئية لطلاب المعاهد والرواق الأزهري، ومكاتب تحفيظ القرآن على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025 /2024.

وأشار الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى أن الاختبارات بدأت في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي، بالمعهد الأحمدي بطنطا، وأن إجراءات المسابقة تتم بنظام التوثيق الإلكتروني لضمان الدقة وإعطاء كل طالب حقه، وأشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بمشاركة أعضاء إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

من جانبه أوضح الشيخ سليمان عبدالسلام، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أن عدد المتسابقين هذا العام بلغ 14 ألف و 140متسابق على مستوى محافظة الغربية، موجها التحية والشكر لجميع القائمين على فعاليات المسابقة.

جدير بالذكر أن المسابقة تُجرى على أربعة مستويات حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإجادة التامة لأحكام التجويد، حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ عشرين جزءًا، حفظ عشرة أجزاء.

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