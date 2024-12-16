دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته، اليوم الاثنين، على ملعب النادي بمدينة نصر استعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة علي استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات ثم خاص اللاعبون تدريبات بدنية قوية.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يقع الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد ابيدجان برباعية مقابل هدفين ثم التعادل السلبي مع اورلاندو بايرتس.

حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.