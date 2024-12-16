تعاون مصري هندي لدعم المشروعات التراثية

أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه جهاز تنمية المشروعات يشهد هذا العام أنشطة وفعاليات متنوعة للعمل على زيادة أوجه الدعم الفني والتسويقي لقطاع المشروعات الحرفية واليدوية بالتعاون بين الجهاز ومختلف شركاء التنمية،

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المصرية في الأسواق العالمية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور شوبهراسو سيخار أشاريا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة NSIC.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يعمل على تعميق الشراكة مع الجانب الهندي والعمل على تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والتنسيق لإقامة معارض تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة في البلدين.

وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الجهاز للتعاون مع كافة شركاء التنمية والجهات الدولية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة فنيا ونقلها للسوق المصري الأمر الذي يسهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الاستمرار والتطوير والابتكار. وأضاف أن معرض تراثنا هذا العام يشهد مشاركة مميزة من دولة الهند حيث يعرض الجناح الهندي مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعكس ثراء التراث الهندي وتنوعه.

