خلال زيارته للأقصر.. وزير الزراعة يوجه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة

وجه الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة وتنويعها وتسويق إنتاجها، وذلم خلال زيارته إلى محافظة الأقصر، والتي استهلها بعقد لقاء مع أهالي ومزارعي قرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية، وعدد من السيدات المعيلات بها، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

جولة وزير الزراعة

وحرص وزير الزراعة خلال اللقاء، على الاستماع الى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوي معيشتها.

كما تفقد وزير الزراعة أيضا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.

وزير الزراعة يؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين

وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياه كريمة"، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج اي مشكلات تواجه المزارعين.

كما وجه فاروق باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة، والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.

رافق وزير الزراعة خلال زيارته، كلا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

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