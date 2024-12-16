محافظ القليوبية يفتتح ملتقى توظيفي يوفر 5 آلاف فرصة عمل

افتتح المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، المُلتقى التوظيفي المُوسع المُقام بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها بالتعاون مع وزارة العمل وبمشاركة مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومديرية العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وإيمان السيد وكيل وزارة مديرية العمل بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.

وأوضح "عطيه" أن الهدف من إقامة الملتقى هو توفير فرص عمل حقيقية للجنسين من أبناء المحافظة وبمشاركة 56 شركة رائدة ومتنوعة في شتى المجالات بالقليوبية، كذلك التنسيق بين الشركات لتوفير أيدي عاملة لهم ولتعظيم الفُرص، قائلاً أننا لا نغفل عن توفير فرص عمل لذوي الهمم وإدماجهم في المُجتمع بشكل طبيعي، منوهاً بأن المحافظة والدولة تولي إهتماماً بالغاً بذوي الهم وتوفير فُرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف لجميع الشباب في محافظة القليوبية والعمل على تمكين الشباب إقتصادياً، على أن تقوم شركات القطاع الخاص المتواجدة داخل المُلتقى بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها وإستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، لافتاً إلى الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة بالشباب وبناء الإنسان المصري وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المُتاحة بالقطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع مسيرة البناء والتنمية، وذلك بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل مُبادرة « بداية جديدة لبناء الإنسان».

وفي السياق ذاته تفقد محافظ القليوبية ومرافقوه أقسام الملتقى وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمئن على الوظائف المتاحة ومدى إقبال الشباب عليها، لافتاً إلى أهمية الملتقى الذى يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المُتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل.

فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكانياتِهم وتُحقق لهم دخل مناسب، موجهاً رسالة إلى الشباب داخل الملتقى بحثهم فيها على إستغلال فُرص الوظائف المتاحة بالمُلتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف، مؤكداً بأن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المُتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كما أكد محافظ القليوبية، أن التعاون مع الكيانات الإقتصادية الخاصة أمراً هاماً في خلق فرص العمل وتوفيرها لأبناء المحافظة، مشيراً إلي أهمية ما يُقدمه الملتقى بتوفير فرص عمل متنوعة في عدة مجالات من بينها الأغذية والملابس والأثاث والاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تواجد مؤسسات التضامن للتمويل الأصغر، الأمر الذي يعكس إهتمام مبادرة "بداية جديدة" بتنمية الفرد على كافة الأصعدة، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على المُلتقى ومسؤولي وأصحاب الشركات المُشاركة وحرصهم على تعيين الشباب بمختلف الوظائف بالشركات وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم.