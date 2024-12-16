18 ديسمبر الجاري.. انطلاق المؤتمر السنوي السادس لأمراض القلب لفرع المنيا للتأمين الصحي

تعقد الهيئة العامه للتامين الصحي منطقة المنيا مؤتمرها السنوي السادس لأمراض القلب والذي يضم تحت مظلته هذا العام نخبة كبيرة من الخبراء في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك علي مدار يومين من الجلسات العلمية المتنوعة وورش العمل المكثفة التي تتناول العديد من الموضوعات الحديثة والتي يتم عرضها ومناقشتها علي ايدي كوكبة من الاساتذة والخبراء من مختلف المعاهد والجامعات والمستشفيات المختلفة علي مستوي الجمهورية.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت رعاية خاصة من رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي متمثلة في د. احمد محمد مصطفي رئيس الهيئة وبإشراف من د. فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة وبدعم من د. عمرو القاضي مدير فرع المنيا للتأمين الصحي و الدكتور أحمد قناوي مدير عام المستشفى

ويذكر أن المؤتمر ينعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٨ و١٩ ديسمبر بمدينة المنيا ويستضيف هذا العام العديد من خبراء المتخصصين حيث يشارك اساتذة من جامعات: اسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة وعين شمس والأزهر؛ كما يشارك كبار الأطباء من مستشفيات الهيئة يذكر منها: مستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي ومستشفي المنيا للتأمين الصحي؛ كما يشارك بشكل خاص هذا العام العديد من المؤسسات العلمية المرموقة ذات الصلة يذكر منها: الجمعية المصرية للقلب والجمعية المصرية لأمراض القلب والسكري والجمعية العربية للانعاش القلبي الرئوي.

وتضم نسخة المؤتمر هذا العام علي هامش المؤتمر ورش عمل ذات طابع خاص وفريد من نوعها حيث تم ترتيب ورشة عمل مكثفة عن الانعاش القلبي الرئوي المتقدم كما تم الإعداد لورشة عمل خاصة عن معايير الإعتماد المؤسسي للمؤسسات الطبية وذلك تمهيداً لإعداد مستشفيات المحافظة للدخول ضمن محافظات المرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل العام القادم.

وقد أشار الدكتور عمرو القاضي مدير فرع المنيا للتأمين الصحي أن المؤتمر يهدف في الأساس الي مناقشة كل ماهو جديد في التخصصات الطبية الدقيقة بما يثري ويثقل خبرات أطباء التأمين الصحي بالمنيا خاصة وأطباء المنيا عامة مما ينعكس علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.

وذلك يأتي في إطار توجهات وجهود الدولة بجميع مؤسساتها للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير الكوادر الطبية بما يواكب احدث المستجدات لتحسين الخدمة المقدمة للمريض المصري.

كما نوه الدكتور احمد قناوي مدير مستشفي المنيا للتأمين الصحي أنه وجه إدارة التدريب بالمستشفي علي الاهتمام بجودة وكثافة وتنوع التدريب المقدم للكادر الطبي لرفع الكفاءة العلمية لهم بما يتماشي مع المستهدفات والخطط في هذا الصدد و دعما للتعليم الطبي المهني المستمر .

وقد أضاف الدكتور عمرو عبد المنعم مدير إدارة التدريب بفرع المنيا أن المؤتمر يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من إدارة الفرع لتعزيز الخدمة الطبية بمستشفيات فرع المنيا عن طريق التدريب والتطوير العلمي للكوادر الطبية والذي يعتبر المؤتمرات العلمية جزءًا رئيسياً من خطة التدريب بالفرع.

وقد أضاف الدكتور عمرو القاضي مدير الفرع الي أن الفضل الكبير في تنظيم المؤتمر هذا العام ليظهر بالشكل المرجو يعود إلي مجموعة العمل المؤلفة من السادة الأطباء من الشباب الواعد بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفي في إعداد المؤتمر والذين عملوا بجهد وتناغم تام علي مدار الأشهر الماضية للترتيب لهذا الحدث العلمي الكبير تحت قيادة د. محمود معتوق رئيس قسم القلب والأوعية الدموية.

ومن المنتظر ان يحضر حفل الافتتاح العديد من القيادات الرسمية والطبية بالمحافظة والهيئة احتفالا بهذا الحدث العلمي الكبير ودعماً للقطاع الطبي فيما يسعي إليه من رفع كفاءة وتحسين دائم للخدمات.