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الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أفكار ومشروعات مبتكرة لشباب الأرشيف والمكتبة الوطنية في خطة 2025

أجتماع مجلس الشباب
أجتماع مجلس الشباب
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عقد مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية  بالإمارات العربية المتحدة اجتماع لمناقشة  خطة العمل لعام 2025، والتي تنسجم مع أهداف المؤسسة الاتحادية للشباب، وتبادل المشاركون الأفكار التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة للأرشيف والمكتبة الوطنية، واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات.

وحفل الاجتماع بعدد من المبادرات والمشاريع المقترحة والتي تعنى بالبرامج الخاصة بالشباب، وتضمن برنامج الخلوة الخاصة بمجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية محاور عديدة دارت حول خطة عمل المجلس، واقتراح المشاريع والمبادرات والفعاليات لعام 2025، وبرز اهتمام الشباب بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واضحاً في الخلوة، واهتمامهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحلول العملية والأفكار المبتكرة، وجرت مناقشة ميزانية المجلس للعام المقبل. 

وبهذا الصدد، أكد محمد البشر رئيس مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية ضرورة تطوير مهارات الشباب، وترسيخ تواصلهم مع صنّاع القرار لمساعدتهم وتمكينهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتحفيزهم على تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الريادية والمبتكرة.

هذا وأعرب المجلس عن بالغ شكره لـ عبد الله ماجد آل علي مدير عام الارشيف والمكتبة الوطنية على دعمه الدائم لمجلس الشباب في مبادراتهم الخلاقة التي ترفد الأجندة الوطنية بكل جديد، وبوصفهم الدماء الجديدة التي تنعش مسيرة العمل، والركيزة الأساسية في بناء المستقبل واستدامة مسيرة التقدم.

عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات العربية المتحدة المؤسسة الاتحادية للشباب