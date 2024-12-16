توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. ماذا نعرف عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية؟| فيديو

كشف محمد سليم، عضو المركز العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة المتجددة، عن أبرز المعلومات عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخرًا في محافظة أسوان.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قدرة محطة أبيدوس تقدر بنحو 500 ميجاوات، حيث تضم المحطة مليونا و22 ألفا و896 خلية شمسية.

وأشار إلى أن محطة أبيدوس ستوفر كميات كبيرة من الوقود الأحفوري والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمنازل، حيث من المتوقع أن توفر المحطة الكهرباء لـ256 ألف منزل.

ولفت إلى أن إجمالي استثمارات محطة أبيدوس للطاقة الشمسية تقدر بنحو 500 مليون دولار ، حيث بدأ العمل بها في شهر مارس من عام 2023 الماضي.

وأوضح أيضًا، أن المحطة تضم 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنا.