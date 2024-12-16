رئيس "تكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية" يفتتح ورشة التخطيط والاستعداد لمجابهة الطوارئ

افتتح الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ورشة عمل عن " التخطيط والإستعداد لمجابهة الطواريء الإشعاعية وتحليل الحوادث السابقة والدروس المستفادة" والتي نظمها قسم بحوث الأمان النووي والطواريء الإشعاعية بالمركز برئاسة الدكتور أيمن عزب. وقد حضر الافتتاح رؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من المركز ومراكز الهيئة . وتهدف الورشة لرفع الوعي للعاملين في مجال الإشعاع بالهيئة بمفهوم الطواريء النووية والإشعاعية، كما سيتم استعراض بعض الحوادث الإشعاعية العالمية السابقة وتحليلها وخاصة في وحدات التشعيع الجامي والمعجلات الألكترونية ، وكذلك مناقشة أساليب الإستعداد والإستجابة للطواريء الإشعاعية، وختاماً أليات التعاون بين فرق التدخل المختلفة في حالات الطواريء الإشعاعية.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذه الورشة هي أحد الأنشطة العلمية التي تنتهجها الهيئة في جميع مراكزها للتعريف بأنشطة الأقسام العلمية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس وزيادة الوعي في مجالات عمل الهيئة. وقد أضاف الدكتور/ حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بأن هذه الورش العلمية بالمركز تستعرض أهم الموضوعات العلمية والتطبيقية في مجالات استخدامات تكنولوجيا الإشعاع وتطبيقاتها في شتى المجالات المختلفة والتي تفيد المجتمع ومنها نشاط التشعيع الصناعي والمعجلات حيث يمتلك المركز وحدتين للتشعيع الجامي للأغذية بمدينة نصر بالقاهرة والأسكندرية وكذلك معجلاً للكترونياً بالقاهرة والتي تستخدم لتطبيقات تكنولوجيا الإشعاع في حفظ الأغذية والمساعدة على تصدير المنتجات الغذائية المصرية لخدمة الاقتصاد القومي.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الورشة ستستمر على مدار أربعة أيام وستشمل في ختامها مناقشة مفتوحة بين أعضاء الشعبة وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة في مجالات الورشة والتي تركز على مجابهة الطواريء الإشعاعية، كما سيتم تدريب عملي على سيناريو التعامل مع أحد الحوادث للمشاركين بالورشة.