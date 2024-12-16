البلشي: الصحفيون المصريون كان لهم دورا كبيرا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الحفاظ على الدولة لا يتعارض مع حالة حقوق الإنسان، وأنه لا صحافة بدون الحد من القيود المقيدة للحريات.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الصحفيون المصريون كان لهم دورا كبيرا في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال محمود عزمي الذي كان له كتابات مهمة في هذا الإطار، وهو من أطلق على الصحافة السلطة الرابعة.

وأضاف "البلشي" خلال كلمته بمؤتمر دور الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان وحمايتها ورصد تنفيذها، أن المؤتمر يأتي بالتزامن أيضا مع المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين والذي يتصدر جدول أعماله أهمية تحرير الصحافة من أية قيود.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة الحد من القوانين السالبة للحريات مطالب بالافراج عن 24 صحفيا، مشيرا إلى أن بعضهم مضى على حبسه 5 سنوات وهذا بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وطالب البلشي بأن يكون هناك تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين فيما يخص إطلاق جائزة تمنح لأفضل تحقيق صحفي عن حالة حقوق الإنسان، إضافة لتدريب الصحفيين على كيفية تناول موضوعات حقوق الإنسان.

والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.