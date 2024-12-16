أطعمة ومنتجات تجميل صنعت من البترول.. تعرف عليها

يُعتبر النفط، المعروف باسم “الذهب الأسود”، مصدرًا أساسيًا للطاقة والوقود، لكن استخداماته تتجاوز ذلك إلى العديد من المنتجات اليومية التي قد لا تخطر على بال الكثيرين. فالبتروكيماويات المستخرجة من النفط والغاز الطبيعي تدخل في صناعة أكثر من 6000 منتج مختلف، من المواد الغذائية إلى مستحضرات التجميل.

يُعتبر النفط عنصرًا حيويًا في الحياة اليومية بفضل مشتقاته التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات التي قد تبدو بعيدة عن ارتباطها بالبترول.

من المواد الغذائية مثل الشوكولاتة والآيس كريم إلى منتجات التجميل والأدوية، تؤكد هذه الاستخدامات الدور المتنوع والمفاجئ للنفط في تسهيل حياتنا، وهناك أشياء اساسية في حياتنا تدخل في صناعتها مشتقات البترول وفقا لموقع livescience:

1. الشوكولاتة:

• استخدام شمع البارافين: تُضاف مادة شمع البارافين المخصصة للطعام، وهي مشتقة من البترول أو الفحم، إلى طلاء الشوكولاتة.

• الوظيفة:

• تُضفي لمعانًا على الشوكولاتة عند تصلبها.

• تمنع التصاق الشوكولاتة بالقوالب.

• تحافظ على الشوكولاتة صلبة حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

• السلامة: وفقًا لدراسة أجرتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في عام 2023، فإن استخدام هذه المواد آمن ولا يمثل خطرًا صحيًا.

2. معجون الأسنان:

• المكونات المشتقة من البترول:

• البولي إيثيلين جلايكول: يُستخدم لتحسين النكهة والقوام والخصائص المضادة للبكتيريا.

• بولوكسامير 407: يساعد على إذابة المعجون في الماء.

• سكرين الصوديوم: مُحلي صناعي مشتق من البترول يعمل على إزالة طبقة البلاك.

• النتيجة: يجعل معجون الأسنان فعّالًا في تنظيف الأسنان وتحقيق الاتساق المناسب في التركيبة.

3. العطور:

• استخدام الزيوت البترولية:

• تُستخدم بدائل صناعية للزيوت العطرية الطبيعية، مثل Iso E Super لرائحة العنبر والهديون لرائحة الياسمين.

• غالاكسوليد: زيت عطري صناعي يُعرف بثباته ورائحته الأساسية التي تدوم طويلًا.

• المزايا: هذه الزيوت تجعل العطور أكثر ثباتًا وفعالية وبتكلفة أقل من الزيوت الطبيعية.

4. الطلاء:

• إضافة البوليمرات البلاستيكية: البوليمرات المصنوعة من البترول تُحسن جودة الطلاء من خلال:

• زيادة مقاومته للماء والمتانة.

• توفير ألوان أوسع وأكثر تنوعًا.

• التأثير البيئي: وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تُساهم المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن تقشر الطلاء في تلوث المياه بما يعادل 150-225 مليار زجاجة بلاستيكية.

5. الأدوية (الأقراص):

• الطلاء البلاستيكي: يُستخدم لتسهيل بلع الأقراص ومنع التصاقها ببعضها البعض.

• الفائدة:

• يحمي المكونات النشطة من التحلل، مما يُطيل عمر المنتج.

• يُمكن التحكم في إطلاق المواد الفعالة داخل الجسم.

6. آيس كريم الفانيليا:

• المنكهات الاصطناعية: تُستخدم مشتقات بترولية مثل:

• الفانيلين: لتكرار نكهة الفانيليا.

• البنزالديهايد: لمنح نكهة اللوز.

• السبب: هذه المركبات توفر نكهات ثابتة ومتناسقة وتُعد أقل تكلفة من المكونات الطبيعية.

7. جل البتروليوم (الفازلين):

• المصدر: يُستخرج جل البتروليوم من الزيت الخام بعد عمليات التقطير والتنقية.

• الاستخدامات:

• ترطيب البشرة وحمايتها.

• يُعتبر منتجًا آمنًا وفعّالًا لعلاج الجفاف والتشققات

8. الملينات:

• المادة المستخدمة:

• البولي إيثيلين جلايكول: يسحب الماء إلى القولون لتسهيل عملية التغوط.

• الزيوت المعدنية: تُشتق من البترول وتُغلف الأمعاء بطبقة زلقة.

• الفعالية: وفقًا لـ Harvard Health، هذه الملينات تساعد في تسهيل الهضم ومعالجة الإمساك.

9. كريم الحلاقة:

• المكونات البترولية:

• الإيزوبنتان: يساعد على إزالة الدهون من البشرة ورفع الشعر لتسهيل الحلاقة.

• البولي إيثيلين جلايكول: يُقلل الاحتكاك والتهيج بفضل تكوين حاجز واقٍ على الجلد.

• النتيجة: يجعل عملية الحلاقة أكثر سلاسة وراحة.

10. معطرات الجو:

• المكونات البترولية: تُستخدم الزيوت الاصطناعية لتحقيق روائح ثابتة وطويلة الأمد.

• الوظيفة:

• تُحاكي هذه الزيوت العطور الطبيعية بدقة.

• تُصمم لإطلاق الرائحة تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يوفر تجربة تدوم لفترة أطول.