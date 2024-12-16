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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية ينعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي

الفنان القدير نبيل
الفنان القدير نبيل الحلفاوي
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نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "قدم الفنان نبيل الحلفاوي، العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة الفن المصري، وتميز بقدرته على تقديم شخصيات وطنية متعددة الأبعاد، مما جعله واحداً من الفنانين العظماء في تاريخ السينما والدراما المصرية، وستظل أعماله الوطنية باقية في وجدان المشاهدين، وتجسد روح الانتماء والتضحية من أجل مصر".

وتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.  

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي الفن المصري